Meia-maratona de Trieste acusada de racismo

A organização da meia-maratona de Trieste está a ser acusada de racismo devido à sua decisão de não contratar atletas africanos para correrem na prova, que se realiza a 5 de Maio próximo. Fabio Carini, director da prova, explicou à comunicação social italiana que a exclusão é uma forma de chamar a atenção para o que entende ser uma “exploração” dos atletas africanos, que considera serem “mal pagos pelo seu altíssimo valor”. Mas não é este o entendimento de Isabella de Monte, eurodeputada pelo Partido Democrata, que fala desta decisão como “um regresso aos dias negros” e que a única reacção possível é “indignação”.

Esta decisão não é uma exclusão absoluta de atletas africanos de correrem nesta prova no norte de Itália, já que os regulamentos da prova permitem que os atletas se inscrevam individualmente na prova sem qualquer restrição na origem. A exclusão aplica-se aos atletas profissionais que são pagos para correr. “Os atletas do Quénia e do Norte de África são peões nas mãos de empresários sem escrúpulos. Estes atletas são mal pagos e maltratados tendo em conta o seu valor”, defendeu Fabio Corini, citado pelo jornal La Reppublica.

Já depois de ter explodido a polémica com a exclusão, Corini reafirmou a sua posição com uma publicação na sua página da rede social Facebook: “Abrimos a caixa de Pandora. O Trieste Running Festival diz não ao tráfico de excelentes atletas africanos explorados por agentes que enriquecem com as pernas alheias. Esta é uma verdade que deve conduzir a uma nova era no desporto por respeito aos valores.”

Isabella de Monte considera que as razões apresentadas pelos promotores da corrida escondem outras intenções. “A exploração dos atletas está a ser usada como cortina de fumo. No que diz respeito a estas questões, há organismos para os quais se pode recorrer. É absurdo. São profissionais que estão a ser impedidos de participar numa competição porque são africanos. Andamos a dizer isto há meses. A situação está a ficar fora de controlo e corremos o risco de regressar aos dias mais negros. Face a esta decisão, a única reacção possível é: indignação. O desporto tem a ver com partilha, união, lealdade e respeito. É isso que ensinamos às nossas crianças”, referiu a eurodeputada, citada pelo jornal britânico The Guardian.

Nicola Fratoianni, secretário-geral da Sinistra Italiana, já anunciou que vai levar o caso ao Parlamento italiano. “Não há vergonha. Se eu não tivesse lido isto nos jornais, não acreditava. Não contratar atletas africanos, isto não acontece no Mississípi dos anos 1950, é em 2019 em Trieste. Esperemos que o governo responda assim que possível às questões que iremos colocar no Parlamento”, declarou Fratoianni. Outra reacção de contestação a esta medida veio de Fatou Boro Lo, candidata às eleições europeias pelo Partido Verde e que é de origem senegalesa: “É uma descriminação gravíssima.”

Uma das primeiras reacções governamentais chegou de Giancarlo Giorgetti, Secretário do Conselho de Ministros italiano e responsável pela pasta do Desporto. “É errado excluir atletas africanos. Não é assim que os problemas se resolvem. Vou lançar uma investigação e ouvir todas as partes envolvidas”, prometeu. A reacção da Federação Italiana de Atletismo à proibição de atletas africanos na prova é de cautela. “Vamos monitorizar com a maior atenção enquanto verificamos os factos e as motivações”, frisou Fabio Pagliara, secretário-geral do organismo.

A corrida de 5 de Maio será a 24.º edição da meia-maratona de Trieste. Em 2018 teve vencedores africanos, ambos do Burundi. Olivier Irabaruta venceu a prova masculina, com o tempo de 1h03m01s, enquanto Elvaine Nimbona triunfou na prova feminina, com 1h12m54s.