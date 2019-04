Madeira SAD na final da Taça Challenge

O Madeira SAD qualificou-se este sábado para a final da Taça Challenge de andebol, ao vencer na Grécia, o AEK Atenas, por 30-22, no jogo da segunda mão das meias-finais.

No encontro da primeira mão, disputado há uma semana, no Funchal, a formação madeirense triunfou por 27-22. Na época passada, o Madeira SAD falhou a presença na final ao ser eliminado precisamente pelo AEK Atenas, depois de uma derrota, por 29-21, no Funchal, e de um empate, 23-23, na Grécia.

O Sporting, em 2009/10 e 2016/17, e o ABC Braga, 2015/16, já ergueram o troféu, numa competição em que teve ainda como finalistas vencidos os bracarenses, em 2004/05 e 2014/15, o Sporting da Horta, em 2005/06, e o Benfica, em 2010/11 e 2015/16.