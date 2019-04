Implosão do Borussia deixa título à mercê do Bayern

A época que poderia colocar um ponto final à seca de títulos do Borussia Dortmund na Bundesliga vai muito provavelmente terminar em desilusão. A equipa comandada por Lucien Favre foi neste sábado batida em casa pelo rival Schalke 04 e continua a um ponto do líder Bayern Munique – que joga no domingo e pode ampliar essa vantagem, aproximando-se de um sétimo título consecutivo.

O derby do Ruhr foi o jogo da implosão do Borussia. O emblema de Dortmund, com o internacional português Raphaël Guerreiro no “onze”, até chegou a estar em vantagem no marcador, graças a um golo de Mario Götze (14’), mas o Schalke 04 reagiu e ainda antes do intervalo conseguiu a reviravolta. Daniel Caligiuri, de penálti, e Salif Sané construíram a cambalhota no marcador.

Na segunda parte acumularam-se os tiros no pé por parte do Borussia. No período de cinco minutos, a equipa desabou como um castelo de cartas: Marco Reus viu o cartão vermelho directo aos 60’, por uma entrada muito dura sobre um adversário. Logo a seguir, Daniel Caligiuri ampliou a vantagem do Schalke 04 para 1-3. E aos 65’ Marius Wolf também foi expulso com vermelho directo, deixando o Borussia reduzido a nove jogadores.

Apesar da desvantagem numérica, Axel Witsel ainda conseguiria reduzir a diferença no marcador para 2-3. Era uma réstia de esperança para o Borussia, mas que rapidamente se apagou: Breel Embolo com um remate potente estabeleceu o resultado final de 2-4, deixando a equipa de Dortmund a lamber feridas e a torcer por um mau resultado do Bayern para continuar a ter hipóteses de lutar pelo título.