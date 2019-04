FC Porto vence em Barcelos e dá passo importante para o título

O FC Porto visitou e venceu o Óquei de Barcelos por 3-7 este sábado. Com este triunfo, os “dragões” mantêm a vantagem pontual de três pontos sobre o Sporting — que venceu, ao início da tarde, a Juventude de Viana — com três partidas para o final do campeonato.

Os “dragões” inauguraram o marcador logo ao terceiro minuto. Um remate forte de Reinaldo Garcia defendido para a frente por Ricardo Silva foi aproveitado por Hélder Nunes. Com um encosto, o avançado fez o 0-1.

O segundo e terceiro golo do FC Porto surgiram — praticamente — ao mesmo tempo. Aos 8’, Gonçalo Alves converteu uma grande penalidade e segundos depois, logo após a bola ter ido ao centro, Hélder Nunes recupera e remata fora do alcance do guardião dos minhotos. Com apenas oito minutos disputados, o FC Porto amealhava uma vantagem de três golos.

O Óquei de Barcelos encontrou o caminho das redes “azuis e brancas” aos 13’. Rubinho foi chamado para a conversão de um livre directo. O primeiro remate saiu ao lado, a recarga foi defendida por Carles Grau, mas, como uma flecha, Joca antecipou-se a todos os outros jogadores que partiram da área barcelense e, com um encosto, reduziu a vantagem portista para dois golos (1-3).

O público que lotou o Pavilhão Municipal de Barcelos animava-se com a perspectiva de uma reaproximação do emblema da casa, mas a formação de Guillem Cabestany não permitiu que os minhotos alimentassem esperanças. Uma triangulação perfeita entre Poka, Gonçalo Alves e Giulio Cocco deu o primeiro da tarde para o argentino (1-4) e, aos 23’, Hélder Nunes fez o 1-5 que acompanhou as equipas para os balneários.

Na segunda parte, os barcelenses foram manifestamente melhor do que no primeiro tempo. Aos 30’, João Almeida reduziu para 2-5 o resultado que, oito minutos depois, passaria para 3-5, depois de um remate de longe de Gonçalo Nunes que surpreendeu Carles Grau.

Seria o mais perto à igualdade que os comandados por Paulo Pereira chegariam: Hélder Nunes, aos 42’, fez o 3-6, na sequência de um livre directo que o avançado portista enviou por cima da baliza. Reinaldo Garcia acabaria por fechar o resultado aos 47’, fechando o 3-7.