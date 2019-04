Espírito Santo venceu, Marco Silva empatou

Na visita a um adversário directo na luta pelo sétimo lugar da Liga inglesa, o Wolverhampton Wanderers de Nuno Espírito Santo venceu o Watford (1-2) e consolidou o estatuto de “primeiro dos outros”, atrás dos seis emblemas mais fortes da Premier League.

Raúl Jiménez, mesmo antes do intervalo, colocou os “wolves” em vantagem no marcador. Após passe de Diogo Jota, o mexicano ex-Benfica apontou o 13.º golo da temporada na Liga inglesa.

Mas o Watford, que iniciou a jornada um ponto atrás do Wolverhampton, não baixou os braços e no início da segunda parte restabeleceu a igualdade. Um péssimo passe de Ryan Bennett deixou um adversário cara a cara com Rui Patrício, mas o guarda-redes português até se opôs bem a esse primeiro remate. A recarga de Andre Gray, contudo, só parou no fundo da baliza.

Os “wolves” pressionaram e chegaram ao 1-2 aos 77’, com um golo construído em português. Rúben Neves fez o passe e Diogo Jota finalizou para o seu nono golo da temporada em partidas da Premier League. O Wolverhampton passou a somar 54 pontos, enquanto o Watford manteve os 50 que tinha no início da jornada.

Também com 50 pontos segue o Everton de Marco Silva. Os “toffees” não foram além do empate (0-0) na visita ao Crystal Palace, alcançando o Watford na classificação. Os dois emblemas podem ser ultrapassados pelo Leicester City, que no domingo recebe o Arsenal.