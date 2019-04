Atlético obriga Barcelona a ganhar para ser campeão

O Barcelona tem uma mão no título de campeão de Espanha, mas ainda tem de trabalhar se quiser fazer a festa já neste sábado. O triunfo do Atlético de Madrid sobre o Valladolid (1-0) colocou a diferença entre as duas equipas em seis pontos. Só a vitória mais logo sobre o Levante permite aos “blaugrana” fazer a festa.

Foi um jogo complicado, mas em que o Atlético de Madrid acabou por ser feliz: a equipa de Diego Simeone teve pela frente um adversário que foi “duro de roer”, mas um autogolo de Joaquín Fernández (66’) ditou o triunfo dos “colchoneros”. Na recta final o Valladolid – que luta para afastar-se da zona de despromoção – ainda ameaçou a baliza do Atlético de Madrid, com Oblak a brilhar.

O Atlético de Madrid passou a somar 74 pontos, menos seis do que o Barcelona, que ainda neste sábado recebe o Levante. Um triunfo da equipa de Ernesto Valverde permite fazer a festa.