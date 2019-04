45 minutos de Messi para o 26.º título do Barcelona

O Barcelona é campeão de Espanha pela quarta vez nas últimas cinco épocas. A conquista deste 26.º título da história do emblema catalão ficou matematicamente confirmada neste sábado, com o triunfo na recepção ao Levante (1-0). Messi, que começou a partida no banco de suplentes, foi lançado para a segunda parte e fez o golo decisivo.

O treinador do Barcelona, Ernesto Valverde, decidiu poupar Lionel Messi porque na quarta-feira o Barcelona recebe o Liverpool na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Mas foi obrigado a recorrer ao astro argentino para a segunda parte: os “blaugrana” estavam a sentir dificuldades em quebrar a resistência do Levante, e tudo fica mais fácil quando o camisola 10 está em campo.

Ganhar ao Levante era a receita para festejar o título, e o Barcelona começou com urgência em chegar à vantagem. Mas o guarda-redes do Levante, equipa que precisa de pontos para afastar-se da zona de despromoção, foi adiando a celebração em Camp Nou. E, quando não foi ele, foram os ferros da baliza: aos 41’ Coutinho, de livre directo, acertou na trave.

Valverde lançou Messi na partida ao intervalo e o argentino não demorou a mostrar a sua eficácia: num lance de insistência do Barcelona, inaugurou o marcador. A bola passou por Dembélé, Suárez e Arturo Vidal sem que a defesa do Levante conseguisse afastar o perigo. O chileno tocou para Messi, que com tirou um defesa da frente com uma finta de corpo e atirou para o golo – o seu 34.º no campeonato, que garantiu o 26.º título do Barcelona.

Mas a festa não pôde começar logo, porque o Levante reagiu ao golo com um par de ameaças à baliza de Ter Stegen. Borja Mayoral surgiu isolado mas viu o alemão desviar para canto (64’) e pouco depois Morales não tirou o melhor partido de um erro de Piqué, atirando por cima da baliza quando tinha tudo para fazer melhor.

A derradeira ameaça do Levante surgiu já aos 89’, com um disparo de Enis Bardhi ao poste da baliza de Ter Stegen. Passou o calafrio e começaram os festejos.