Fotojornalista Leonel de Castro é o duplo vencedor do Estação Imagem 2019 Coimbra

O fotojornalista Leonel de Castro foi duplamente premiado com as mais importantes distinções do festival Estação Imagem. A sua reportagem sobre cuidadores informais Almas deu-lhe o Prémio Estação Imagem 2019 Coimbra, o galardão mais cobiçado do único concurso de fotojornalismo e documental português. Já Mulher Berber, um fragmento da vida das mulheres muçulmanas em Marrocos, deu-lhe o prémio de Fotografia do Ano.

O anúncio está a ser feito este sábado em Coimbra pelo júri do festival que este ano celebra o seu décimo aniversário. Leonel de Castro é fotojornalista na agência Global Imagens (do grupo Global Notícias, que inclui os diários Jornal de Notícias, Diário de Notícias e O Jogo). O júri de 2019 é composto pelo editor de Fotografia Internacional da Agência France Presse (AFP) Stéphane Arnaud, pelo fotógrafo da agência Reuters Darrin Zammit, pelo fotógrafo George Steinmetz (National Geographic e Geo) e por Michael Kamber, director do Bronx Documentary Center.

Os jurados atribuíram ainda menções honrosas, na categoria de Fotografia do Ano, a Gonçalo Lobo Pinheiro por Esperança e Crença (que retrata Ratna Khaleesy, uma indonésia muçulmana de 39 anos que vive em condições precárias em Macau) e a Óscar Corral por Transfer (o nome dado ao transbordo de migrantes, como mercadoria humana, no mar). O Prémio Europa foi entregue a Romeiros, do colaborador da Global Imagens Rui Oliveira, uma reportagem sobre um grupo de peregrinos que percorrem os trilhos da Ilha de São Miguel, nos Açores, durante uma semana e 300 quilómetros. O fotojornalista tinha já sido premiado no ano passado, por exemplo, na secção Vida Quotidiana.

O fotojornalista da Agência Lusa Mário Cruz, que já venceu uma das categorias do concurso World Press Photo em 2016 com Talibés, Escravos dos Tempos Modernos e foi também o grande vencedor do Estação Imagem de 2016, este ano está novamente na lista dos premiados em Coimbra. O seu trabalho Viver entre o que é deixado para trás, sobre a sobre-povoação entre a poluição e o lixo do rio Pasig, em Manila, é o distinguido na categoria Ambiente – é também com este trabalho que o fotojornalista está entre os finalistas de mais uma edição do World Press Photo.

O fotojornalista do site Observador João Porfírio foi o vencedor na categoria Notícias com A Imagem do Terror tem Som, uma reportagem sobre os incêndios de Monchique. O fotógrafo freelance Rodrigo Cabrita, já premiado pelo Estação Imagem em 2014, passou um mês no Instituto Português de Oncologia (IPO) tentando captar várias perspectivas d’A Doença Maldita e esse trabalhou deu-lhe o prémio na secção de Assuntos Contemporâneos – na mesma, Gonçalo Fonseca recebeu uma menção honrosa por Bazar de Órgãos.

Volta ao Mundo de uma Família Açoriana é a vencedora da categoria Vida Quotidiana, uma reportagem de Arlindo Camacho, fotógrafo freelance que colabora com publicações como as revistas Visão ou TimeOut, feita em Janeiro de 2018 em Bali em torno da viagem de circum-navegação à vela de uma família de quatro pessoas. Na secção Arte e Espectáculos Octavio Passos foi galardoado com É uma questão de Fé – Semana Santa de Zamora. O mesmo fotojornalista freelance foi premiado na secção de Desporto pela fotografia de surf no Canhão da Nazaré. Dentro do Ringue, de Eduardo Leal, mereceu uma menção honrosa na mesma categoria.

Na secção dedicada às séries de retratos, Ricardo Lopes (colaborador da Global Media e do PÚBLICO) foi escolhido pelo júri por Torre – Viver na escuridão, uma reportagem sobre a comunidade são-tomense no Bairro da Torre, às portas de Lisboa. Encarnados, de Tono Arias, teve uma menção honrosa nessa categoria.

Anualmente, o Estação Imagem atribui também uma bolsa e este ano a distinguida foi a fotojornalista Ana Brígida, com Inland, cujo resultado será publicado em livro e tem direito a uma exposição.