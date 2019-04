Alô, dona Rosa, a sua filha vai casar em Portugal

César Serra recitou Fernando Pessoa, “Amo Como o Amor Ama...”, para pedir Dionathan Santos em casamento. O namorado disse “sim”. O casal brasileiro está em Portugal porque César é wedding planner e veio conhecer o país enquanto destino para organizar e celebrar matrimónios. Faz parte de uma comitiva de 40 empresários brasileiros que assentaram arraiais no Estoril e, a partir dali conheceram espaços, caterings, louças e até as roupas adequadas para a cerimónia. Há cada vez mais casais brasileiros a escolher Portugal para casar. É uma extravagância? Nem por isso, pode ficar cinco vezes mais barato do que no Brasil, informa a blogger Manoela Cesar, do site brasileiro Colher de Chá Noivas, que organizou o evento na véspera do mês de Maio, mês em que, por tradição, há muitos casamentos.

Continuar a ler