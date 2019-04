Hackers põem mensagens de voz sexuais nas trotinetes Lime na Austrália

Na Austrália, alguns utilizadores das trotinetes eléctricas Lime, que também estão disponíveis em Portugal, foram recentemente surpreendidos com mensagens de voz estranhas, algumas de carácter sexual ou ofensivo, quando estavam a bloquear ou a desbloquear o veículo.

Vídeos com as trotinetes a emitirem as mensagens gravadas circularam nas redes sociais, na imprensa australiana e acabaram por chegar à imprensa internacional. A empresa confirmou que os ficheiros áudio de pelo menos oito veículos foram modificados.

“Estamos cientes de que, em oito trotinetes Lime [na cidade australiana de] Brisbane, os ficheiros áudio foram modificados por vândalos, que gravaram conteúdo inapropriado e ofensivo por cima dos ficheiros áudio existentes”, afirmou um porta-voz da empresa na Austrália, citado pelo jornal local Brisbane Times. “Não é inteligente, não é divertido e é o mesmo que mudar um toque de telemóvel. É decepcionante que alguém tenha aproveitado esta oportunidade para gozar com membros da comunidade de uma forma maliciosa.”

As trotinetes afectadas foram retiradas das ruas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O PÚBLICO contactou nesta sexta-feira a Lime em Portugal, para saber se já houve casos semelhantes no país e se este tipo de falha pode abrir portas a ataques que comprometam a segurança dos veículos. A empresa não respondeu até à hora de publicação deste artigo.

A americana Lime, criada há dois anos, é uma de várias empresas a disponibilizar trotinetes eléctricas partilhadas, que podem ser localizadas e desbloqueadas através de uma aplicação para telemóvel. Em Portugal, as Lime começaram no ano passado a circular em Lisboa e chegaram em Fevereiro a Coimbra. No mercado português estão ainda marcas como a Hive, a Flash, a Bird, a Tier e a Voi.

O episódio na Austrália, embora registado num número reduzido de veículos, é mais um caso a levar a empresa a retirar trotinetes das ruas. Antes, a Lime já tinha recolhido um modelo por algumas unidades se partirem durante a utilização e, mais recentemente, teve de corrigir uma falha de software que fazia com que algumas trotinetes travassem de forma brusca e imprevista. A empresa afirmou então que o problema apenas se verificou “em casos muito raros”.