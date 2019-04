Marco de Canaveses: dois feridos graves em explosão numa pedreira

Uma explosão numa pedreira em Marco de Canaveses provocou ferimentos graves em dois trabalhadores, que foram transportadas de helicóptero para o hospital de Coimbra, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Os dois feridos, ambos do sexo masculino, foram assistidos no local do acidente por meios médicos das viaturas de emergência dos hospitais do Vale do Sousa, de Penafiel, e de São João, do Porto, apoiados pelos bombeiros de Marco de Canaveses.

Desconhecem-se as circunstâncias do acidente, ocorrido à 9h04, mas já decorrem as investigações às causas, segundo a protecção civil municipal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com aquela fonte, o acidente envolveu uma explosão de pólvora na pedreira Fernando Almeida & Filhos, em Alpendurada, no sul do concelho de Marco de Canaveses.

Fonte no local disse à Lusa que a pedreira, considerada de grande dimensão, se localiza na zona industrial do Ladário e que nas proximidades não há habitações.

Na localidade de Alpendurada e freguesias vizinhas localiza-se o maior pólo do país de extracção e transformação de granito, com dezenas de pedreiras, dando emprego a milhares de trabalhadores.