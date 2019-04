Movimento 5.7 organiza debate sobre A Europa e o Futuro sem partidos

O movimento 5.7, fundado pelo social-democrata Miguel Morgado, vai realizar na próxima terça-feira, no Porto, um debate sobre A Europa e o Futuro, sem querer interferir na pré-campanha eleitoral para as europeias de 26 de Maio.

O debate terá como oradores Miguel Morgado, na qualidade de porta-voz do movimento, Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, e o historiador Rui Ramos, e será a primeira iniciativa depois da apresentação do manifesto do 5.7.

Em declarações à Lusa, o deputado do PSD Miguel Morgado explicou que a ideia é “não partidarizar” o debate -- daí não ter havido convite a candidatos - dentro da lógica deste movimento, que nasceu com o objectivo de “federar as direitas” e refundar a “família não socialista”.

“A Europa é um assunto demasiado importante para os portugueses para que deixássemos passar a ocasião sem intervenção pública”, afirmou, apontando como alguns dos temas para o debate a União Económica e Monetária, os populismos ou o Brexit.

Em Maio, o movimento não terá quaisquer iniciativas, precisamente por ser um mês de campanha eleitoral, prevendo lançar, no início do verão, um livro com artigos de diversos autores, de fora e de dentro do movimento.

Sem um tema aglutinador, Morgado promete que o livro será “um marco cultural e literário no espaço das direitas portuguesas”.

O manifesto do Movimento 5.7 foi apresentado em 23 de Março, em Lisboa, e defende ser urgente romper com a agenda da esquerda e combater o “imobilismo socialista”, para que Portugal esteja entre os países “mais livres, democráticos e prósperos do mundo”.

O movimento, que também se intitula “Nascidos a 5 de julho”, foi inspirado na Aliança Democrática de Sá Carneiro (criado nessa data há 40 anos), e que se apresenta com o objectivo de “refundar” a “família não socialista”, integrando pessoas do PSD, CDS-PP e de novos partidos como a Aliança e a Iniciativa Liberal.

Entre os fundadores contam-se, além de Miguel Morgado, várias pessoas do PSD, como Alexandre Relvas, antigo director de campanha de Cavaco Silva, António Nogueira Leite, Bruno Maçães, Carlos Costa Neves, Pedro Lomba ou os deputados Carlos Abreu Amorim e Ângela Guerra.

Do CDS-PP estão nomes como a vice-presidente Cecília Meireles, os deputados João Almeida (também porta-voz do partido), Ana Rita Bessa e Vânia Dias da Silva ou os antigos dirigentes Pedro Pestana Bastos e Pedro Melo.

Entre os fundadores do movimento 5.7, estão ainda o presidente da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, elementos da Aliança, como João Pedro Varandas, e nomes como a escritora e jornalista Maria João Avillez, o historiador Rui Ramos ou o ex-secretário de Estado da Cultura Francisco José Viegas.