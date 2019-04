Documento de trabalho mostra que Governo propôs acabar com PPP na saúde

Na madrugada daquele que seria o “último dia para votações indiciárias no Grupo de Trabalho ‘Nova Lei de Bases da Saúde'”, o jornal Expresso revela um documento do Governo que mostra que o executivo de António Costa chegou a propor aos parceiros da esquerda a saída dos privados do sector da Saúde. O texto tem um anexo com um guião para contornar o anunciado veto presidencial e com as datas mais importantes dessa estratégia: a primeira é precisamente 26 de Abril, o dia das supostas votações.

A proposta a que o Expresso teve acesso data de 27 de Março deste ano e foi referido publicamente pelo primeiro-ministro num dos últimos debates quinzenais. Com base nesse texto, o Bloco de Esquerda chegou a anunciar ter chegado a “acordo” com o executivo para acabar com novas parcerias público-privadas (PPP) na saúde, enquanto o Governo optou sempre por se referir ao texto como um “documento de trabalho”.

Na terça-feira, dia 24, foram finalmente reveladas as propostas de alteração do PS em matéria de Lei de Bases da Saúde e o acordo com a esquerda não se confirmou. Os socialistas não retiraram os privados do sector da saúde, aproximando-se do PSD e cedendo às pressões do Presidente da República.

À frase escrita no documento de trabalho – “a gestão dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde é pública” – o PS acrescentou outra, que faz a diferença: “podendo ser supletiva e temporariamente assegurada por contrato com entidades privadas ou do sector social”.

Estaria, assim, aberto o caminho a uma promulgação do diploma. Mas este ainda precisa de ser aprovado pelos deputados da Assembleia da República. A dificuldade, porém, é conseguir o amplo consenso a que se referia inicialmente o Presidente, juntado esquerda e direita. O PSD já veio abrir a porta a um entendimento com o PS, mas o BE pôs de parte, mostrando-se chocado com essa possibilidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta sexta-feira à tarde, o grupo de trabalho discute as propostas de alteração à Lei de Bases da Saúde e ficarão a perceber-se melhor as sensibilidades dos diferentes partidos. Para já, o que se sabe é que o primeiro-ministro assume o recuo, rejeitando polémicas. “Não há polémica nenhuma. É normal. O Governo fez o que lhe cabia fazer, apresentou a sua proposta de lei. Pode acompanhar, ajudar, esforçar-se para que os partidos aproximem posições, mas a decisão é da AR”, disse António Costa em São Bento, no Dia da Liberdade.

“Tendo em conta o debate na sociedade, na AR e as opiniões que o Presidente tem expressado publicamente sobre esta matéria”, o PS ajustou a sua posição e isso mudou o rumo da conversa que o Governo vinha tendo com o BE, acrescentou ainda. Costa garantiu que houve diálogo para garantir o maior consenso possível, mas, contas feitas, no final do dia, o que assegurou foi o apoio do PSD: "Se o PS se aproximar do PSD, votaremos favoravelmente”, disse-lhe Rui Rio.