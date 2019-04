World Disco Soup Day: Arouca oferece sopa feita com alimentos locais e em fim de vida

O Geoparque de Arouca volta a acolher o World Disco Soup Day. Este sábado, 27 de Abril, vai ser possível degustar uma sopa comunitária, confeccionada com produtos locais, num apelo ao combate ao desperdício alimentar. Este ano, Arouca será o único local a celebrar a data na Península Ibérica. O evento, assim como as refeições, são totalmente gratuitos.

A partir das 10h30, o mercado local Arouca Agrícola arregaça as mangas e começa a cozinhar, para depois servir às mesas. Em comunicado, a organização fala de um “momento de convívio, preparação e degustação”, de maneira a “consciencializar para a importância do aproveitamento integral dos alimentos”. Por isso mesmo, as sopas a oferecer serão confeccionadas com alimentos locais e de época, próximos do fim do prazo de vida.

Em conversa com o P3, Ana Helena Pinto, nutricionista e uma das organizadoras, fala de uma “responsabilidade acrescida”, uma vez que, este ano, Arouca é o único território em Portugal e Espanha a "assinalar este dia e a marcar presença internacional”. “Queremos mostrar que, em Portugal e em toda a Península Ibérica, estamos conscientes disso [desperdício alimentar] e a fazer alguma coisa.”

Ao contrário da edição de 2018, os participantes não precisam de se inscrever previamente nem de levar utensílios de casa, que estão garantidos no evento. O World Disco Soup Day é uma campanha mundial coordenada pela Slow Food, organização internacional de preservação e promoção de alimentos e gastronomia locais. Em Portugal, a edição 2019 está a ser coordenada pelo Arouca Geoparque e pelo Slow Food Porto, através do projecto IPAM Base.

Esta é a terceira vez que este dia é assinalado, depois de ter sido inaugurado em 2017. Em 2018, o World Disco Soup Day marcou presença em mais de cem países e permitiu reaproveitar cerca de 20 toneladas de comida, transformadas em 40 mil refeições grátis, de acordo com os dados apresentados pela Slow Food.