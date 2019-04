Um Orçamento Europeu centrado nas pessoas

Até ao final deste ano, os Estados-Membros da União Europeia (UE) irão negociar o próximo orçamento da UE para o período 2021-2027. Esta negociação será uma tarefa complexa, técnica e difícil. Para alcançar um acordo que permita à Europa prosperar, os Estados-Membros devem focar-se na relevância – e não apenas no custo - do que está a ser negociado.

Negociar um orçamento para os próximos sete anos, e que tem que lograr a unanimidade dos 28 Estados-Membros, significa trabalhar num labirinto de posições políticas e interesses nacionais, muitas vezes contraditórios. A tarefa não é fácil e os desafios são grandes, uma vez que as decisões que tomarmos afetarão, de uma forma direta ou indireta, mais de 500 milhões de pessoas. Temos que tomar as decisões certas.

O orçamento europeu é o principal instrumento financeiro para construir a Europa do futuro: seja construindo escolas, hospitais e estradas; seja apoiando cientistas, estudantes, trabalhadores ou agricultores; seja através de um sem números de outras iniciativas com impacto positivo na vida das pessoas.

Numa época em que assistimos a um crescente descontentamento dos cidadãos com o status quo e à emergência de movimentos populistas, o orçamento da UE é uma das ferramentas mais importantes que temos para mostrar o valor acrescentado do projeto europeu aos nossos cidadãos. Para isso, precisamos de uma visão comum para a Europa.

Como socialistas, os nossos princípios são claros e neles se incluem a solidariedade europeia, a democracia e os direitos humanos. Está na hora de chegarmos a um acordo sobre as nossas prioridades-chave para a Europa e marcarmos os nossos limites.

Primeiro, precisamos de criar mais e melhor emprego e erguer no terreno o Pilar Europeu para os Direitos Sociais. Qualquer trabalhador, seja ele por conta de outrem ou independente, tem direito a boas condições laborais, segurança social e a um equilíbrio harmonioso entre a vida profissional e familiar.

Segundo, devemos alinhar as políticas e iniciativas da UE com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, de forma a garantirmos uma transição sustentável e socialmente justa para uma Europa mais “verde”, uma Europa que protege o ambiente e combate as alterações climáticas. Estas políticas devem ser enquadradas num Fundo de Transição Justo que apoie a investigação e o desenvolvimento e financie a formação profissional para que todos estejam preparados para os desafios dos empregos do futuro, do digital e da economia verde.

A Europa deve garantir um Estado Social sólido que apoie as futuras mudanças da sociedade. Educação, saúde e proteção social devem ser asseguradas com base numa economia sustentável que garanta o reforço da coesão e a convergência entre países e regiões. As zonas mais desfavorecidas do nosso continente devem ser apoiadas no seu processo de convergência com as regiões mais ricas, de modo a que as contribuições e a prosperidade sejam partilhadas por todos.

É também fundamental assegurar a igualdade. A Europa deve lutar contra qualquer discriminação baseada em género, origem, idade, deficiência, religião, crença ou orientação sexual. Todos os programas e instrumentos da UE devem garantir o equilíbrio de género.

Temos que investir nas próximas gerações e comprometer-nos com a erradicação do flagelo da pobreza infantil. É tempo de lançar uma Garantia Europeia da Criança para que todas as crianças tenham acesso a cuidados de saúde, nutrição, educação e habitação de qualidade.

É tempo de investir nos nossos cidadãos e assegurar a todos uma educação de qualidade e uma aprendizagem ao longo da vida. Queremos reforçar o Erasmus + e garantir que qualquer jovem, independentemente da sua origem social, possa beneficiar deste programa.

É tempo de um plano ambicioso que ofereça habitação acessível e transporte público sustentável. Para garantir o sucesso do nosso desenvolvimento económico, necessitamos de infraestruturas de qualidade - estradas, hospitais, escolas - que tornem a vida das nossas comunidades mais fácil, segura e produtiva.

É tempo de investir também na inovação, debatendo em simultâneo os desafios da digitalização e liderando, à escala global, as rápidas transformações do século XXI.

É tempo de continuar o processo de aprofundamento da União Económica e Monetária, de forma a fortalecer a economia da UE e aumentar a nossa resiliência face a futuras crises.

O orçamento para o período 2021-2027 é a nossa oportunidade de preparar a Europa não só para a próxima década, mas para colocar o nosso continente no caminho do progresso e da sustentabilidade no longo prazo. É também uma oportunidade para consolidar a Europa como um ator global nos domínios das alterações climáticas, do comércio internacional e do multilateralismo, na defesa dos valores em que acreditamos: liberdade de expressão, Estado Social e democracia.

Estes são os objetivos pelos quais lutaremos em prol de uma Europa forte e ambiciosa que defende os valores democráticos e o modelo social europeu. Não abdicaremos da defesa do Estado de Direito, de um sistema judicial independente e de medidas que aumentem a transparência e o combate à corrupção. Quando os governos não cumprem estes critérios, a União deve utilizar todos os instrumentos para garantir o seu respeito.

Nos próximos meses, durante a negociação do próximo orçamento europeu que queremos mais ambicioso, todos os Estados-Membros devem ter em mente a relevância – e não apenas o custo - do que está a ser negociado. Precisamos de um Orçamento Europeu centrado nas pessoas. Porque, se a Europa não cuidar dos seus cidadãos, estes não cuidarão da Europa.

Signatários:

Michael Roth, Ministro para os Assuntos Europeus, Alemanha

Helena Dalli, Ministra para os Assuntos Europeus e Igualdade, Malta

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ana Paula Zacarias, Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Portugal

Frantisek Ruzicka, Secretário de Estado para os Assuntos Europeus, Eslováquia

Marco Aguiriano, Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Espanha