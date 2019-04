O passado, o presente, que futuro?

Em 1969, o presidente da República, Américo Tomaz, recusou ao então jovem Alberto Martins o uso da palavra - coisa que não me surpreendeu. Surpreendeu-me sim, em 2019, o actual primeiro-ministro António Costa não ter permitido que um jovem pacificamente falasse no seu palco acerca de um assunto tão importante para Portugal: a construção, ou não, de um aeroporto no Montijo. Mais, o jovem foi retirado do palco em menos de meio minuto, por seguranças com alguma violência. O que mudou em 50 anos?

Guilherme da Conceição Duarte, Lisboa

Ironia do destino

É mesmo ironia do destino... Na homenagem a Alberto Martins, o precursor do 25 de Abril ao interromper o Presidente Américo Thomaz em Coimbra e ser expulso da sala, a notícia traz uma fotografia que bem poderia ser a do próprio feito de Alberto Martins no ano 1969... mas não, a foto é tirada no próprio dia do discurso de António Costa, na Feira Internacional de Lisboa, quando os manifestantes do Montijo eram retirados do palco, enquanto o primeiro-ministro prosseguia o seu discurso: “ A luta pela liberdade e pela democracia faz-se todos os dias!" A manifestação fazia parte da homenagem - mais, era o gesto essencial da homenagem - a Alberto Martins!

Luisa Couto Soares, Lisboa

Por que não se demite Vieira da Silva?

A balbúrdia e a confusão estão instaladas na Segurança Social. A provedora da Justiça já denunciou os atrasos cada vez maiores no pagamento das reformas. As falhas têm aumentado gradualmente e a falta de pagamento devido ao atraso, em muitos casos, supera mais de um ano de espera! O problema é grave e tem-se agudizado exponencialmente como afirmou a provedora de justiça. Pensões de velhice, invalidez, de sobrevivência e outras prestações por morte não são concedidas em tempo útil e as pessoas desesperam. De que vão viver? De esmolas ou suicidam-se? Muitas pessoas são obrigadas, sim, obrigadas a trabalhar para além da idade legal de reforma! Se estas gravíssimas situações ocorressem num governo PSD/CDSseria certo e sabido que os partidos ditos de esquerda não descansariam – e bem - enquanto não desalojassem do poder o governo lesivo das aspirações dos reformados. Por que não se demite Vieira da Silva?

António Cândido Miguéis, Vila Real

As nossas opiniões

Após os atentados do Sri Lanka, e à semelhança do que acontece muitas vezes, foram várias as televisões que proporcionaram um espaço de opinião com pareces de especialistas e comentários de espectadores comuns. O que eu pude ouvir por parte de alguns participantes não especialistas, sobre os atentados da semana passada, deixou-me profundamente preocupada. Estes espaços televisivos, democráticos e abertos estão a servir de canal para a transmissão de ideias radicais e perigosas como acontece com algumas mensagens nas redes sociais. Os espaços de informação não podem servir para esta gente espalhar a sua propaganda, os seus radicalismos. Actualmente há assuntos que já não podem ser assim discutidos por todos e para todos porque é demasiado perigoso.

Paula Gonçalves, Lisboa