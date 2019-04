Brunei: chicotear com amor e tolerância

O Brunei é um pequeno país mas a abarrotar de tradições. Segundo a mensagem que a sua representação diplomática junto da União Europeia entregou aos eurodeputados no passado dia 15, o “Brunei é um pequeno país, com uma pequena população. Os fortes valores religiosos e uma rica herança de tradição e cultura, formam as fundações de uma identidade única do Brunei – uma comunidade amorosa, pacífica e respeitadora – que é importante preservar, e daí o país ser conhecido como a Morada da Paz”.

