Grandes temas da campanha eleitoral espanhola

Debates. Foram muito debatidos. Pedro Sánchez queria um confronto a cinco para conseguir colar o Partido Popular (PP) e o Cidadãos (C) ao partido emergente destas eleições, o Vox, que se prepara, dizem as sondagens, para colocar uma bancada considerável de extrema-direita no Congresso. A televisão pública não podia, porque a legislação eleitoral a impedia, e o líder socialista passou-se para a privada (Antena 3 e La Sexta). Mas também esse debate foi travado. Acabou por haver debate a quatro, mas Albert Rivera e Pablo Casado entretiveram-se mais em luta de galos pela liderança da direita do que em atacar o PSOE.

Esquerda-Direita. São as eleições mais ideológicas dos últimos anos em Espanha, numa disputa entre esquerda e direita bem sublinhada e acentuada pelos intervenientes. Com o acordo alcançado na Andaluzia, em que um Governo do PP com o Cs tem o apoio parlamentar do Vox, os socialistas encarregaram-se de alertar para o retrocesso das políticas sociais com a emergência da extrema-direita. Desde que chegou à liderança do PP em Julho do ano passado, Pablo Casado inclinou o partido mais para a direita, para tentar recapturar o eleitorado perdido, até perceber que estava a perder o eleitorado ao centro para o C e não estava a conseguir atrair os descontentes do PSOE.

Vox. O partido liderado por Santiago Abascal, criado em 2013, conseguiu apenas 0,23% dos votos nas eleições gerais de 2015 e 0,20% nas eleições de 2016. Parecia mais uma dessas formações políticas de discurso radical mais destinadas ao folclore de campanha do que um movimento capaz de influenciar o discurso político espanhol. Veio depois a declaração unilateral de independência da Catalunha, o desatar do nacionalismo espanhol e, de repente, o conservadorismo mais reaccionário surgiu vivo e a espernear. Os 10,87% conseguidos nas eleições andaluzas de 2018 (depois de 0,45% em 2015) trouxeram-nos para a ribalta, onde as sondagens nacionais lhe dão hipóteses de uma bancada de mais de 40 deputados.

Sondagens. São olhadas de revés por estarem, segundo os analistas, demasiado presas a um bipartidarismo que, entretanto, já não existe. O panorama político espanhol fragmentou-se em vários partidos, existe até uma formação de extrema-direita com dimensão parlamentar. No entanto, a cada sufrágio, exigem-se alterações de filosofia, renovação das amostras, mas ninguém consegue fugir-lhes. A lei eleitoral espanhola impede a sua publicação nos seis dias anteriores à eleição, mas nem é preciso porque quase todas nos foram dizendo ao longo das últimas semanas que Espanha está presa na mesma camisa-de-onze-varas que provocou três eleições legislativas desde 2015. Sem uma maioria sólida para governar, à esquerda ou à direita, o mais provável é que os espanhóis saiam das eleições de domingo com a certeza de que não terão Governo para quatro anos.

Mulheres. Numa eleição em que o voto das mulheres e as suas necessidades tomaram o centro da campanha, depois de um Governo que se afirmou como o mais feminista de sempre, ver que as listas dos partidos não conseguiram a paridade de género (PP com 44% e PSOE com 42% foram os que estiveram mais próximos) e que os principais partidos continuaram a ter apenas homens como candidatos a primeiro-ministro é um sinal de que, como contava Belén Zurbano Berenguer, em entrevista ao PÚBLICO, “o patriarcado dominante” continua a ter força: “Quando há sobreposição de cabeças de lista as mulheres estão em segundo plano”.

Catalunha. Foram os catalães que fizeram cair o Governo minoritário socialista, ao não aprovarem o Orçamento do Estado por Sánchez não concordar com um referendo de autodeterminação na Catalunha. No entanto, a abertura ao diálogo com os catalães do primeiro-ministro valeu-lhe ser acusado de “alta traição” por Casado, tema que o líder do PP tentou explorar na campanha. No segundo debate eleitoral, disse que Sánchez é o “candidato favorito dos inimigos de Espanha”, ao que este respondeu com um: “Dialogaremos com todas as forças dentro da Constituição”.