Sri Lanka: explosão e troca de tiros entre soldados e suspeitos dos atentados

Uma explosão seguida de uma troca de tiros com possíveis suspeitos do atentado terrorista do domingo de Páscoa, no Sri Lanka, está a ser noticiada por meios de comunicação locais.

O tiroteio teve lugar quando forças de segurança cercaram uma alegada fábrica de bombas artesanais na cidade de Sammanthurai, a cerca de 300 quilómetros da capital Colombo.

Um porta-voz do exército disse que houve registo de uma explosão na área e que, quando os soldados se aproximaram do local, foram atingidos por tiros.

A informação é avançada pela Sky News, que cita meios de comunicação locais. Não há até ao momento registo de mortos. As autoridades cingalesas têm conduzido vários raides por todo o país para conseguirem obter mais informação sobre os atentados que vitimaram mais de 250 no passado domingo.

O Daesh reivindicou a autoria dos atentados no Sri Lanka. A polícia está à procura de 140 suspeitos com alegadas ligações ao grupo terrorista.

As igrejas católicas no país cancelaram as missas de domingo até que haja desenvolvimentos relativos aos últimos ataques.