Espanha, os dramas da Andaluzia são estes

Espanha, e a Andaluzia em particular, debate-se com dois problemas em concreto, que Adriano Miranda, um dos nossos dois enviados àquele país, aborda neste trabalho fotográfico. Em Cádis todos concordam que a falta de trabalho é dramática e que resulta de problemas estruturais, que ninguém sabe como resolver. Conformismo eleitoral e cansaço com a classe política dão oxigénio à extrema-direita nas eleições espanholas. É nesse terreno, que junta uma população envelhecida e uma taxa de desemprego de 14%,que o VOX medra.

Por outro lado, em Almeria, também na Andaluzia, o problema é outro: a quantidade de imigrantes sul-americanos que trabalham nas estufas, sem os quais a Europa não pode responder aos constrangimentos demográficos, mas que suscitam um discurso xénofobo. A campanha eleitoral termina esta sexta-feira e a eleição efectua-se no próximo domingo.