Vila Galé abre novo hotel com vista panorâmica sobre o Douro Vinhateiro

Instalado na Quinta do Val Moreira, no concelho de Armamar, o Vila Galé Douro Vineyards conta, para já, com sete quartos, restaurante e bar com vista panorâmica, terraço, piscina exterior, uma biblioteca baptizada com o nome do poeta e escritor Miguel Torga e uma adega. Lá fora, é o cartão-postal da região demarcada do Douro que se impõe: o serpentear dos rios Tedo e Douro ao longo das encostas vinhateiras.

Aberta em regime de soft opening desde 1 de Abril, a nova unidade hoteleira foi inaugurada esta quarta-feira. Em Junho deverá arrancar a segunda fase do projecto, prevendo-se a construção de mais 42 quartos e suítes, com conclusão prevista para 2020.

O projecto resulta de uma parceria entre o grupo Vila Galé e a empresa Madre, detida pelo empresário António Parente, do grupo AP Hotels & Resorts, que detém sete unidades hoteleiras em Portugal.

A aposta é forte no segmento do enoturismo, com uma adega aberta diariamente a visitas e provas de vinhos (das 10h às 18h) e produção de vinhos e de azeites, com a criação de uma nova marca: Val Moreira. A Xvinus, empresa que resulta da parceria entre os grupos Vila Galé e Madre, já está a produzir vinhos do Douro e do Porto, tirando partido dos cerca de 25 hectares de vinhas existentes na propriedade.

O objectivo da produção vínica, adianta a Lusa, é levar vinho exclusivo para as provas vínicas, bar e restaurante do novo empreendimento. Mas também colocar no mercado garrafas de vinho branco e tinto. À mesa, prometem-se as especialidades da região, como cabrito e porco assados em forno a lenha.

Próxima da pitoresca aldeia do Marmelal, entre Folgosa e Pinhão, a Quinta do Val Moreira já surgia no mapa feito pelo Barão de Forrester no século XIX, figura “incontornável” do Douro Vinhateiro que “tinha o sonho de tornar o rio Douro navegável e seguro até à fronteira com Espanha”, refere a empresa em comunicado.

Fica ainda “muito perto” de um dos dois marcos mandados construir pelo Marquês de Pombal em 1757 e que serviam para delimitar a zona dos vinhos generosos do Douro, dando origem à primeira região demarcada de vinhos do mundo. Além do edificado e da vinha, a propriedade integra ainda dois hectares de olival e 2,5 de amendoal.

“Neste agro-turismo conseguimos conjugar na perfeição a tradição do Douro vinhateiro, a sua gastronomia e a beleza de toda a região”, enumera o presidente do grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, em comunicado. O empreendimento vem reforçar a aposta crescente do grupo na região, onde já detinha o Vila Galé Collection Douro, em Lamego, frente à Régua.

O projecto resulta de um investimento inicial de oito milhões de euros, ao qual somar-se-ão mais cinco milhões de euros com a segunda fase de construção.