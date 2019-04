No Porto, o Vietname à mesa: VietView, Hanói e uma série de paixões à primeira vistaV

Já há um restaurante vietnamita no Porto, cidade onde a comunidade de vietnamitas não chegaria para encher as mesas do VietView, o resultado de uma série de paixões. De Ha Nguyen pela gastronomia do seu país, de Fábio Campos por Ha Nguyen e do casal pela cidade portuguesa, que assim ganha o verdadeiro pho de Hanói e os originais rolinhos de folhas de arroz cozidas ao vapor.

Esta história é tão simples como a confecção dos pratos que compõem o menu do mais recente restaurante da rua de Cedofeita — em fase de ebulição —, zona da cidade que por alguma razão tem atraído alguns projectos gastronómicos asiáticos (Surya, duas portas ao lado, Bao's, à distância de um quarteirão, Namban, no início da rua dos Bragas...). Rapaz conhece rapariga, que domina a gastronomia vietnamita.

Ha nasceu há 43 anos na cidade portuária de Haifom. Quando se mudou para Hanói os colegas da universidade gabaram-lhe os dotes culinários. “Quando acorda, a minha mãe vai ao mercado comprar os produtos para cozinhar para o dia. Habituei-me a isso, a cozinhar pouco e com ingredientes de boa qualidade”, aponta a chef, fã do pouco-e-bom que se habituou a “comer comida de rua” em todos os países por onde passa. Estão explicados os banquinhos de madeira do VietView, tons quentes, duas salas acolhedoras — e um espaço airoso nos fundos, a inaugurar em Maio —, tecto forrado a cestas rasas usadas para transportar frescos e chapéus “nón lá” nos candeeiros e nas cabeças de quem quiser imaginar que está num movimentado cruzamento de Hanói.

Foto

A cozinha transparente “é muito típica” e “muito vietnamita”, indica Ha Nguyen, que só aparece quando termina os pedidos. Insiste nos “legumes frescos” e destaca o Pho de Hanói, um caldo de carne de vaca com massa de arroz e especiarias que demora “pelo menos cinco horas a preparar para retirar a doçura do osso e da carne”. “Mantemos a receita original”, garante. “Vemos se um chef é bom se não acrescenta nada falso à receita.” Supostamente, este prato foi inventado precisamente na região de Hanói, sendo que a versão moderna da receita (que também pode ser confeccionada com frango) terá surgido há sensivelmente 100 anos. “No Vietname comemos muita sopa. Quando está frio ou quando estamos cansados, comemos algo quente e reconfortante. Os portugueses cozinham sopas de legumes. As nossas sopas são diferentes.”

Fotogaleria

Da lista fazem parte as vagens edamame e os brócolos grelhados em manteiga e alho, o carpaccio de carne de vaca e a salada de frango e ervas, o arroz frito com camarão e legumes e a salada de massa vermicelli de porco ou frango ("prato de Obama” em referência à visita do ex-presidente norte-americano ao Vietname e da refeição na companhia de Anthony Bourdain). Os vegetarianos têm à sua disposição rolinhos primavera, massa de arroz com tofu e legumes e tofu grelhado com tomate e cebolinho.

Na sala, mapa de bolso de Hanói colado na parede, molho Sriracha na mesa, Hanói Beer a estalar, circula atarefado Fábio, brasileiro de Belo Horizonte e do mundo. Estudou hotelaria e traçou como plano “ficar um ano em cada continente”. Escócia, Dubai, Ilhas Caimão... Hanói. “Cheguei em 2008. Ia ficar um ano e fiquei cinco, casei e tive duas filhas”, conta. Em 2013, a família foi para o Rio de Janeiro, onde trabalharam no Sheraton. Em 2018, descobriram o Porto. “No Brasil a economia estava má e começamos a pensar na segurança das crianças. Fomos a Lisboa e ao Algarve, mas achámos o Porto mais acolhedor. Passámos aqui três dias e decidimos ficar”, diz Fábio. “Queria mudar para mais perto do Vietname”, brinca Ha. “Apaixonei-me por esta cidade. Pelo rio, pelas pessoas, pelos cheiros e pela arquitectura. Apaixonei-me pela atmosfera. É um local seguro para as crianças. Sentamo-nos com alguém e conversamos durante horas.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A comida de rua “também é isso”, diz a chef, já sem o avental. “A comida vietnamita está na moda”, acredita Fábio, que conhece os vietnamitas Bambu, em Lisboa, e o Sen Tonkin, em Ferragudo, no Algarve. O VietView, o primeiro restaurante vietnamita do Porto, abriu no dia 3 de Abril. “Eu sou porco, ela é gato. Três era o dia que daria sorte”.

Foto

VietView PORTO

Rua de Cedofeita, 502

Tel: 96 4109354

Horário (das 12h às 15h; das 19h às 23h)

Preço médio para duas pessoas 25 euros