Em Tóquio, há agora um museu com cocós coloridos, brilhantes e interactivos

A ambição é fazer desaparecer os estigmas associados ao cocó. O Museu Unko (em português, cocó), em Yokohama, a cerca de 40 km do sul de Tóquio, oferece a primeira exposição do mundo dedicada ao cocó, sem que ele efectivamente esteja presente. “Não há cocó sujo nem castanho no Museu Unko. É tudo colorido e bonito”, diz uma representante do museu à CNN Travel.

Aqui os visitantes podem sentar-se em sanitas coloridas, brilhantes (e falsas) e desenhar cocós nas paredes. Têm a oportunidade de brincar numa “piscina” cheia de brinquedos em formato de cocó, ver cenários da vida aristocrata em que é oferecido um banquete circunscrito ao tema e ainda se divertirem em jogos interactivos onde é necessário apanhar todos os cocós com uma sanita. Os visitantes são incentivados a gritar a palavra Unko no microfone do museu e a partilhar todas as experiências nas redes sociais.

Ao contrário dos museus tradicionais, onde os visitantes não devem tocar nas obras de arte, o Museu Unko associa-se ao modelo pop-up museum, que tem ganhado espaço nos últimos anos devido à predominância do Instagram. Estes são espaços pensados e projectados para serem fotogénicos e interactivos.

Foto Os visitantes são incentivados a partilhar as experiências nas redes sociais

Segundo a CNN, cerca de 10 mil pessoas visitaram o Museu na semana de estreia. “Normalmente, pensamos no cocó como algo sujo e malcheiroso”, diz à Reuters Ayami Tashiro, porta-voz da Akatsuki Inc, a companhia que organiza algumas das exposições. “Nós achamos que conseguimos oferecer um entretenimento que ainda ninguém experienciou”, acrescenta.

O museu vai estar aberto até 15 de Julho. Aos visitantes adultos é cobrado 1.600 ienes (12,79 euros) e às crianças 900 ienes (7,19 euros).