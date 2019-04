Turquia abre mega parque temático com mais de duas mil atracções

São 130 hectares, compostos por sete zonas temáticas, um total de 2117 atracções, incluindo 14 montanhas-russas e a segunda maior fonte do mundo (120 metros de altura). Assim se apresenta o Wonderland Eurasia, inaugurado em Março pelo Presidente turco e em pleno funcionamento desde esta terça-feira.

O parque temático, localizado em Ancara, no lugar do antigo Ankapark, levou cinco anos a ser construído. É o maior do país e, segundo a empresa, “o maior do género na Europa”. São esperados cinco milhões de visitantes no primeiro ano.

As atracções dividem-se por eras cronológicas: pré-história (aqui poderá encontrar uma área jurássica com dois hectares e um dinossauro T-Rex com 70 metros de altura); idade da pedra (com carrosséis para os mais novos), civilizações antigas (espere-se miniaturas arquitectónicas da Idade Média e do Império Otomano); presente (uma orquestra de gatos recebe os visitantes ao som da Marcha Turca, de Mozart); futuro (chega com robôs, lasers e uma montanha-russa à velocidade da luz); “depois do dilúvio” (inclui um simulador de terramotos) e “novos começos” (com zona de entretenimento para crianças).

Fotogaleria

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além das diversas atracções, o Wonderland Eurasia inclui zonas verdes com “dois milhões de plantas”, um circuito de comboio turístico com cinco quilómetros e canais de água por onde circulam excursões de barco. Todos os fins-de-semana, o espaço acolhe espectáculos e concertos.

De acordo com a Reuters, o projecto foi concluído no ano passado mas a abertura terá sido adiada por razões de segurança. O escritório de Ancara da União de Câmaras de Arquitectos e Engenheiros Turcos terá examinado fotografias públicas do parque que mostravam ferrugem nas montanhas-russas e problemas nas fundações de outras atracções, refere a agência de notícias.

A inauguração do parque, cuja construção terá custado 212 milhões de euros (1,4 mil milhões de liras turcas), decorreu a 21 de Março, em plena campanha para as eleições locais. O partido (AKP) liderado pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, perdeu a câmara de Ancara para o partido da oposição CHP.