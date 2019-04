A Festa do Alvarinho e do Fumeiro arranca esta sexta-feira

Durante três dias, Melgaço vai celebrar os produtos tradicionais do Minho. As estrelas da região – os vinhos Alvarinho e o fumeiro, mas também o artesanato e a gastronomia – vão marcar presença na 25.ª edição da Festa do Alvarinho e do Fumeiro que vai arrancar esta sexta-feira, dia 26, e prolonga-se até domingo.

A festa – nascida em 1995 de uma pequena mostra de produtos para as populações locais e que, segundo a organização, atrai pessoas de todo o mundo, tem início às 10h desta sexta-feira, mas a inauguração oficial acontece pelas 19h, com a presença do ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

O recinto vai contar com 62 expositores, uma zona de degustação com capacidade para 400 pessoas sentadas e um programa composto por sessões de showcooking com alguns chefs conhecidos como Chakall, António Loureiro, Jorge Fernandes e Renato Cunha.

O evento irá contar ainda com provas comentadas de vinhos com o sommelier Manuel Moreira, bem como momentos de animação musical e outras actividades que irão dar a conhecer a região. Visite o programa aqui.