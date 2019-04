Miguel Patrício: “Há muitas oportunidades para fazer melhor”

Miguel Patrício, 52 anos, vai ser o próximo presidente-executivo (CEO, na sigla inglesa) da Kraft Heinz a partir de 1 de Julho de 2019. O telefone deste gestor português, que fez toda a carreira no estrangeiro, não parou desde que segunda-feira. Quando a notícia foi divulgada, Miguel, encontrava-se nos EUA, onde trabalhava para o maior grupo cervejeiro do mundo, a Anheuser-Busch inBev. A conversa com ele começou aí, por email, prosseguiu por telefone já com ele no Brasil, teve de ser interrompida devido a chamadas importantes dos EUA, prosseguiu por telefone e continuou por email. “Estou no Brasil, vim tratar de assuntos para me desligar da empresa e quando cheguei tinha centenas de emails, mensagens, whatsapps”, confessa, em português com sotaque brasileiro e com uma sonora gargalhada.

