Governo garante que 72% dos precários do Estado tiveram luz verde

O ministro das Finanças garantiu, nesta sexta-feira, que 72% dos precários já analisados no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos vínculos precários do Estado (PREVPAP) tiveram parecer favorável para poderem ser integrados nos serviços. O número foi divulgado por Mário Centeno como resposta às acusações de que o processo está atrasado e enfrenta dificuldades.

“Foram apreciadas na administração directa e indirecta do Estado e no sector empresarial do Estado 32.785 situações”, garantiu o ministro das Finanças durante o debate que está a decorrer no Parlamento sobre o PREVPAP.

Deste universo, acrescentou Mário Centeno, 72% dos processos tiveram parecer favorável e 28% tiveram parecer desfavorável e estão na fase de audiência de interessados.

Os deputados do BE e do PCP levaram para o debate o caso dos trabalhadores precários da Lusa e da RTP, dos técnicos especializados que trabalham nas escolas de forma precária, dos formadores do IEFP ou dos investigadores dos laboratórios do Estado, alertando que estes trabalhadores “têm a sua vida pendurada”.

O ministro das Finanças respondeu que “não há nenhuma situação que esteja parada”, sublinhando que “as situações desfavoráveis seguem um processo que é rigoroso, sério, robusto e muito transparente com audiências individuais a cada uma dessas situações”.