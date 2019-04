UEFA suspende Neymar (três jogos) por publicação no Instagram

O brasileiro Neymar, do PSG, não jogará os próximos três jogos das competições europeias. A UEFA decidiu aplicar este castigo pesado a Neymar, depois de o jogador ter criticado, nas redes sociais, a actuação do árbitro do PSG-Manchester United, dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Na altura, Neymar (que nem jogou nessa partida) escreveu “isso é uma vergonha”, sobre a decisão de assinalar um penálti contra o PSG, acrescentando: “Ainda colocam quatro ‘caras’ que não entendem de futebol para ficar a olhar para o lance em câmara lenta. Isso não existe”.

Este castigo significa que Neymar, caso fique no PSG, falhará metade da fase de grupos da Liga dos Campeões, em 2019/20.

Montenegro jogará à porta fechada

Também nesta sexta-feira foi conhecido o castigo a Montenegro, com a UEFA a punir a selecção balcânica com um jogo à porta fechada. Em causa estão os cânticos racistas dirigidos pelos adeptos aos jogadores da selecção inglesa, durante um jogo da fase de qualificação para o Euro 2020.

Esta sanção implica que a partida entre a selecção de Montenegro e o Kosovo, de apuramento para a fase final do campeonato da Europa, marcada para 7 de Junho, não terá adeptos nas bancadas.