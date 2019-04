A balada de Salva Chamorro

Partilharam balneário com Lionel Messi. Pisaram os mesmos relvados que Lionel Messi. Alguns até têm o mesmo nome próprio de Lionel Messi. Mas não são Lionel Messi e acabaram a gerir hotéis em estâncias turísticas.

Bom, na verdade só um deles acabou a gerir um hotel numa estância turística. Mas é de futebolistas que passaram pela formação do Barcelona e perderam-se pelo caminho que falamos no episódio XXXIX do podcast Planisférico. Não faltam exemplos de jogadores com o selo de qualidade de La Masia cuja carreira ficou muito aquém do esperado.

Alguns deles passaram pelo futebol português – o nome Ernesto Cornejo dispensa apresentações – mas há produtos da formação do Barcelona por todo o mundo. Da sexta divisão alemã à terceira japonesa, passando por Índia, Malta, Gibraltar, Montenegro, Chipre e Tailândia.

E não nos esqueçamos que o futebol português também já deu futebolistas a La Masia. O mais famoso deles percorreu o eixo Tondela-Barcelona e convenceu os observadores após o único golo marcado no campeonato nacional.

Subscreva o programa Planisférico no iTunes, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.​