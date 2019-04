Keegan e Cruyff, almofadas pelo ar e ovação de pé num Camp Nou virado do avesso

No dia 1 de Maio, Camp Nou volta a receber o Liverpool, e tanto espanhóis como ingleses perseguem o sexto troféu continental. Em Março de 1976, nem Barcelona, nem o seu adversário britânico são superequipas, embora os dois Johan, Cruyff e Neeskens, integrem um “Barça” pós-Rinus Michels — treinado por Hennes Weisweiler, que tinha conquistado o campeonato alemão e a Taça UEFA ao serviço do Borussia Mönchengladbach — e os “reds” sejam inspirados pelo old firm John Toshack e Kevin Keegan.

