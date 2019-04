FC Porto empata com o Rio Ave e pode ver o Benfica fugir

O FC Porto empatou nesta sexta-feira com o Rio Ave a dois golos correndo o risco de ver o Benfica isolar-se no primeiro lugar da I Liga. Os benfiquistas, que jogam no domingo, em Braga, podem afastar-se dos portistas em caso de vitória, apesar de, neste momento, serem os “dragões” que estão na frente do campeonato.

Com uma primeira parte em que foi a melhor equipa em campo, os “dragões” colocaram-se em vantagem por intermédio de Brahimi (17'), num lance rápido de contra-ataque em que a defesa do Rio Ave não fica bem na fotografia.

Positivo/Negativo Positivo Brahimi Teve cabeça para colocar a equipa no trilho da vitória quando o “dragão” ainda mal justificava a vantagem. Já no banco, o argelino assistiu, incrédulo e impotente, à derrapagem final do “dragão”.

Positivo Nuno Santos O ex-Benfica emergiu no momento certo para castigar severamente o FCPorto. Depois de um primeiro aviso, o extremo reduziu e deixou os “dragões” no fio da navalha, mantendo o garrote apertado até ao golo do empate. Negativo FC Porto Perder dois pontos nos instantes finais, depois de ter a vitória na mão, abrindo a porta do título ao rival da Luz, é algo difícil de perceber quando em causa está a decisão de um campeonato.

Cinco minutos depois, um remate de Marega no interior da área vilacondense, foi desviado pelo defesa central da formação da casa Junio que, com este autogolo, permitiu aos campeões nacionais dilatarem a vantagem.

A segunda parte, contudo, foi diferente. O FC Porto baixou o ritmo e o Rio Ave foi, aos poucos, aproximando-se da baliza de Casillas. A cinco minutos dos 90’, Nuno Santos reduziu a vantagem portista.

Mas o choque para os “azuis-e-brancos” surgiu em cima do minuto 90, quando muita cerimónia na zona frontal da baliza, permitiu ao Rio Ave ficar com a bola e a Ronan rematar. Um remate que ainda desviou em Bruno Costa, traindo Casillas e deixando os portistas em estado de choque.