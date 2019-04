Estoril Open passou de um qualifying ”de sonho” para um bom

O qualifying do Estoril Open poderia ter sido de sonho, com sete tenistas do top-100 do ranking mundial, mas desistências e apuramentos de última hora mudaram este lote para “apenas” dois top-100.

A fase de qualificação começa neste sábado, no Clube de Ténis do Estoril, e coloca à prova os tenistas que tentam chegar ao quadro principal do ATP 250 português, que só começa “a sério” na segunda-feira.

Pablo Cuevas – 73.º do ranking e ex-top 20 – e Daniel Evans (86.º) são os “tubarões” presentes nesta fase de qualificação, que já não terá outros top-100 como Andújar, Tomic, Dellien ou Andreozzi, que garantiram vaga directa no quadro principal.

Nesta fase de qualificação, via wild card, estarão, ainda, dois portugueses que, fruto do ranking baixo que têm neste momento, não conseguiram entrar directamente na fase de qualificação e muito menos no quadro principal: João Domingues defronta o sueco Elias Ymer e Gastão Elias enfrenta o australiano Alexei Popyrin.

João Zilhão, director do torneio, justificou a escolha na atribuição dos wild cards, já depois de ter garantido que recebeu um pedido de um antigo top-10 mundial. “Foi uma escolha óbvia. O João Domingues está em forma e vem de alinhar em quartos-de-final e final em dois challengers. O Gastão Elias já foi jogador do top-60 mundial, tem sido um esteio da selecção portuguesa na Taça Davis e poderá aproveitar o apoio do público português para ganhar confiança e regressar ao seu melhor ténis”, referiu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta atribuição foi necessária dado que esta edição do Estoril Open tem, em 2019, o “cut off” mais modesto da história deste torneio: o jogador com ranking mais baixo a entrar no quadro principal está na 64.ª posição da hierarquia mundial.

Depois do qualifying deste fim-de-semana, há, a partir de segunda-feira, um quadro jovem – 26 anos de média – a iniciar a prova. O destaque vai para nomes como o top-10 Tsitsipas (8.º), os top-20 Fabio Fognini (12.º) e Gael Monfils (19.º), os top-30 David Goffin (22.º), Dusan Lajovic (24.º), Alex Di Minaur (26.º) Carreño Busta (29.º) e Frances Tiafoe (30.º) e ainda os portugueses Pedro e João Sousa.

Este último venceu a última edição do Estoril Open, algo que João Zilhão aproveitou para apontar como agregador de público. “O ténis é uma modalidade que também tem heróis. O João Sousa tem sido fundamental para a modalidade, enquanto jogador, e nós, como organizadores, queremos continuar a dar saúde a esta prova”.