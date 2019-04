Notre-Dame, a Catedral da Europa

Tal como em muitas outras catedrais europeias, crê-se que o local onde foi erigida Notre-Dame viu nascer e morrer outros templos pagãos e cristãos, fruto da fé dos povos que habitaram o território ao longo dos tempos: os celtas, com as tribos gaulesas; os romanos; e os germânicos, representados pelo Reino dos Francos, do qual resultaram as célebres dinastias dos merovíngios e dos carolíngios.

A primeira pedra de Notre-Dame foi colocada em 1163, aquando do reinado de Luís VII, um rei franco da dinastia capetiana. A construção terminou em 1345, no período inicial da Guerra dos Cem Anos em que o rei vigente já se apelidava de francês e não de franco, atenuando os laços ancestrais com um passado bárbaro e pagão; e afirmando uma nova identidade francesa e católica. No campo da arquitetura, Notre-Dame é considerada uma das primeiras e principais obras de estilo gótico que, desde há quase mil anos, marcam a paisagem europeia.

Se as gárgulas de Notre Dame falassem, teriam um sem-número de histórias para contar. Por vezes histórias de tragédia, nomeadamente sobre as pilhagens durante a Revolução Francesa; e, outras vezes, histórias de júbilo como a coroação imperial de Napoleão Bonaparte e a beatificação de Joana d'Arc.

Se as gárgulas de Notre Dame falassem, teriam um sem-número de histórias para contar. Por vezes histórias de tragédia, nomeadamente sobre as pilhagens durante a Revolução Francesa; e, outras vezes, histórias de júbilo como a coroação imperial de Napoleão Bonaparte e a beatificação de Joana d'Arc.

O monumento parisiense popularizou-se ainda mais nos séculos XIX e XX com a escrita de Victor Hugo, com famosas produções cinematográficas (como O Corcunda de Notre Dame, da Disney) e com o desenvolvimento do turismo em massa nas últimas décadas.

Entre a França de Luís VII e a França de Emmanuel Macron existe um mundo de diferenças, mas existe também um mundo de semelhanças que passaram de século em século até à atualidade, através da tradição e do costume. Nem mesmo o radicalismo dominante da Revolução Francesa quebrou uma corrente civilizacional que faz o comum francês (e europeu) do século XXI sentir que Notre-Dame constitui um elemento fundador da sua cultura.

O trágico incêndio do passado 15 de abril atingiu o coração dos europeus que choraram uma catedral como se de um familiar se tratasse. E, por entre os pingos da chuva de lamentos, vislumbrou-se algo importante — os europeus não esqueceram o seu passado basilar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Várias são as crises que têm acometido recentemente a Europa. Crises que se crêem pontuais como as crises financeiras ou “Brexit” e crises mais estruturais e alarmantes, relacionadas entre si, como o inverno demográfico e a perda de influência e poder no mundo. Porém, enquanto há memória, há futuro. As reações emocionadas ao incêndio da simbólica catedral revelam-nos sinais de uma Europa que afinal não arrumou a sua matriz civilizacional num baú esquecido na cave da história.

Nas próximas eleições europeias importa trazer civilização e cultura para o discurso político, sendo este o modo mais natural de aproximar o cidadão europeu da distante política comunitária. Segundo um estudo de opinião do instituto BVA, o cada vez mais contestado Presidente Macron aumentou em 3% a sua popularidade em relação ao mês passado, considerando o discurso de cumplicidade e união no momento em que um dos principais símbolos de França foi atingido pelo fogo.

A presença civilizacional de Notre-Dame na Europa é hoje tão colossal, como seriam os 69 metros de altura das suas torres para um camponês acabado de chegar à Paris medieval. O modo como a ferida da catedral foi sentida é um sinal de vida e esperança para o futuro de uma Europa que ainda reconhece a sua génese.