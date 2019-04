“Imaginar o nosso sofrimento tem de ser muito diferente desta coisa do ‘amem-me, olhem para mim, vejam a minha dor’”

Se houvesse um território onde situar o primeiro livro de poesia de John Freeman (n. Cleveland, 1974) seria o da distância que vai de uma geografia pessoal a uma geografia exterior. É um território íntimo, mapeado de forma abstracta, com muitos elementos da realidade, resultado de uma viagem pelos lugares do quotidiano e por sítios mais ou menos longínquos, apreendidos a partir do luto, a perda da mãe.

