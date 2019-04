Anna Karina “A vida deu-me muito mais do que eu poderia esperar”

Actriz indissociável da nouvelle vague, e especialmente dos filmes da fase inicial de Jean-Luc Godard (com quem foi casada durante esse período), é homenageada na secção Herói Independente da edição deste ano do Festival IndieLisboa (de 2 a 12 de Maio), com uma retrospectiva programada pelo festival e pela Cinemateca Portuguesa, em cujas salas decorrerão todas as sessões do ciclo.

