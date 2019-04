Um peddy-paper para não esquecer a ditadura

Os alunos da Escola Secundária de Tondela, guiados por Judite Álvares e Francisco Bairrão Ruivo, técnicos superiores do museu, começaram o passeio no Terreiro do Paço, passaram por locais como a Praça do Município e o Largo do Carmo e terminaram na rua António Maria Cardoso, no Chiado, antiga sede da PIDE. Mais do que recordar os acontecimentos daquele dia, a intenção do peddy-paper foi relembrar a resistência à ditadura.