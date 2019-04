Ministério da Saúde cria novo sistema de gestão de listas de espera

O Ministério da Saúde está a desenvolver um novo processo de gestão de listas de espera. O novo sistema informático vai permitir monitorizar todo o percurso e tempo de espera do utente, desde o pedido de consulta feito pelo médico de família à realização de exames e de cirurgia no hospital e depois quando regressa ao centro de saúde. O teste- piloto será feito no final do ano com um hospital e um centro de saúde.

