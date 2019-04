Ferro Rodrigues: “Os políticos não podem ser tratados pior do que cães”

Para a geração de Ferro Rodrigues, a democracia é algo que não deve ser dado como adquirido e tem de ser preservado. Condena, por isso, as nomeações cruzadas de familiares, fala sobre a “saudável” disputa de sucessão no PS, da amizade com Marcelo Rebelo de Sousa e de dois temas tabu: o salário dos políticos e o seu futuro.

Continuar a ler