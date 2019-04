Holandeses protegem campos de tulipas contra selfies de turistas

Barreiras e cartazes de consciencialização estão a ser colocados em redor dos tradicionais campos de tulipas holandeses. A medida surge como uma tentativa de impedir que os turistas pisem estas flores, na tentativa de conseguirem a selfie perfeita.

“Cultivo bolbos há 40 anos e cada vez está pior”, lamentou Simon Pennings à emissora regional holandesa Omroep West. O produtor, habitante na cidade de Noordwijkerhout, no sudoeste da Holanda, foi o primeiro a edificar uma barreira no seu campo de tulipas, garantindo à rádio holandesa que os estragos provocados pelos turistas se tornaram incomportáveis.

“Eles são tão desmazelados. Recebemos largos grupos de visitantes, algo que consideramos bom e divertido, mas arrasam tudo. É uma pena e registamos danos financeiros em resultado disso. O ano passado [2018] tive um campo com dez mil euros em danos. Ficou tudo pisado…querem tirar a selfie na mesma”, explicou Simon Pennings, citado pelo Guardian.

Nicole van Lieshout, do gabinete turístico local, avança a criação de uma equipa composta por 40 “embaixadores” que irão educar os visitantes sobre a história dos campos de tulipas. “Nos últimos anos, o número de turistas tem crescido. Acho que os turistas pensam que os campos foram feitos para eles. Todos querem a selfie perfeita e as fotografias percorrem o mundo, deitando ou dançando no meio das flores.”

Mas já não se pode tirar fotografias com as tulipas? Nada disso. O gabinete do turismo holandês produziu um pequeno guia que ensina a forma correcta de tirar uma selfie junto dos campos das tulipas. Uma das secções dessa página inclui, justamente, uma lista de propriedades em que os visitantes têm autorização para percorrer o caminho por entre as flores.

O desrespeito pela natureza na busca pela fotografia “perfeita” é um comportamento que se tem tornado cada vez mais comum. Neste mês de Abril, o P3 escreveu sobre a OurPublicLandsHateYou, uma página com o objectivo de envergonhar — e consciencializar — todos aqueles que ameaçam os parques e florestas norte-americanos.