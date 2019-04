Putin diz que Kim está pronto a desnuclearizar, só precisa de se sentir seguro

Após ter-se reunido com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, em Vladivostok, no extremo oriente da Rússia, Vladimir Putin, disse que a Coreia do Norte está pronta a avançar para a desnuclearização, mas precisa de sérias garantias de segurança para o fazer. “É possível. A Coreia do Norte precisa de garantias de segurança”, disse o Presidente russo, na conferência de imprensa que se seguiu à cimeira desta madrugada.

“Eles [os norte-coreanos] precisam de ter garantias sobre a sua segurança. É só isso. Temos de pensar em conjunto sobre isto”, disse Vladimir Putin após a reunião com o seu congénere da Coreia do Norte, citado pela Reuters. “Essas garantias têm de ser negociadas de forma internacional, de garantir a soberania norte-coreana e têm de ter carácter vinculativo”, sublinhou o Presidente russo.

A desnuclearização da península coreana foi um dos temas fortes na agenda dos dois líderes, que se encontraram pela primeira vez. O líder norte-coreano chegou a Vladivostok ainda na ressaca do falhanço da cimeira de Hanói com Donald Trump, onde pretendia obter algum alívio nas sanções internacionais que começam a marcar a economia do país. A visita a Putin foi uma forma de Kim mostrar que não regressou ao isolamento dos seus primeiros anos no poder.

Para Vladimir Putin, receber Kim demonstra que a Rússia continua a ser um interlocutor diplomático válido na questão norte-coreana, apesar de não se manter a aliança dos tempos do regime comunista. Moscovo manteve no entanto vários laços com o regime dos Kim. Além de os dois países partilharem uma curta fronteira terrestre, há interesses económicos a ligar os dois países – há, por exemplo, quase dez mil imigrantes norte-coreanos na Rússia, que enviam importantes remessas em moeda forte para Pyongyang.

Esta madrugada, Vladimir Putin afirmou que “não há segredos” ou “conspirações” com os Estados Unidos sobre as conversas que manteve com o líder norte-coreano sobre a desnuclearização da península coreana, sublinhando que Moscovo e Washington partilham o interesse no desarmamento da Coreia do Norte.

O próprio Kim Jong-un dirigiu algumas palavras à imprensa. Disse ter viajado até à Rússia “porque o mundo está muito interessado na situação que se vive na península coreana” e quer “discutir assuntos de estabilidade estratégica e gestão conjunta da situação para o futuro, e desenvolver a troca de pontos de vista sobre a questão nuclear”, cita-o a Reuters.

Responsáveis do Governo russo indicaram que vão defender o retomar do modelo das conservações a seis sobre o programa nuclear de Pyongyang – que foi posto de parte pelos Estados Unidos, em especial após a ofensiva diplomática iniciada pela Administração Trump.

No entanto, Moscovo não deu qualquer sinal de que pretenda descomprometer-se com as sanções internacionais impostas ao regime norte-coreano. Sem dar esse passo, o Kremlin não dá qualquer ajuda eficaz a Kim Jong-un – Putin faz apenas uma exibição de boa vontade para com o líder da Coreia do Norte, num momento em que a aproximação tentada com Washington atingiu um ponto baixo.