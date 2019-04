Joe Biden anuncia candidatura à presidência dos EUA

Através de um vídeo publicado nesta quinta-feira, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos da América Joe Biden anunciou ser candidato às primárias do Partido Democrata.

Com o slogan “a América é uma ideia”, o ex-vice-presidente oficializa nesta quinta-feira a entrada na corrida para a qual já vai lançado: a média das sondagens, compilada pelo site Real Clear Politics, dá uma vantagem de 6,3 pontos a Biden em relação ao democrata Bernie Sanders. Biden fala num país que está “a ser testado”, mas admite “que nunca esteve tão optimista em relação aos Estados Unidos”.

Aos 76 anos e depois de ter sido o “vice” de Barack Obama, Joe Biden vai voltar a tentar, pela terceira vez, chegar à Casa Branca. Nem as acusações de conduta imprópria para com as mulheres levaram Biden a desistir da corrida à presidência.

Este anúncio não era completamente inesperado, sendo Biden um dos mais bem posicionados para conseguir a nomeação do Partido Democrata.