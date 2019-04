Investigadores dão a conhecer (e a provar) a ostra portuguesa

Nesta sexta-feira, em Setúbal, uma equipa do centro de investigação Mare (da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa) mostra o seu projecto de reabilitação da produção de ostra portuguesa Crassostrea angulata com recurso a microalgas autóctones (Crassoreab).

“Queremos dar a conhecer a importância da cultura da ostra portuguesa nos estuários nacionais”, diz ao PÚBLICO Célia Rodrigues, produtora da Neptunpearl, ostras da Reserva Natural do Estuário do Sado. E acrescenta: “Aproveitamos para divulgar os trabalhos de investigação que estão a decorrer nos Institutos Politécnicos de Setúbal e de Beja e também no Instituto Português do Mar e da Atmosfera.”

Uma acção de sensibilização que se enquadra no Dia Marítimo Europeu, com o tema “A ostra, um promissor recurso natural da nossa costa”. Assim, das 10h às 19h, no n.º13 do Largo António Joaquim Correia (conhecido como “largo da Palmeira”), será possível descobrir o processo de produção e de depuração deste bivalve.

Saborear e registar

Haverá ainda tempo para degustação e para o registo das “sensações” de quem as prova. “Não queremos que as pessoas se limitem a falar em doce ou salgado. Queremos levá-las a observar as conchas, a distinguir as cores e os tamanhos das diferentes espécies, a aperceberem-se da consistência e de outros aspectos”, enumera Célia Rodrigues, com entusiasmo genuíno.

Noutra ocasião, a produtora tinha descrito ao PÚBLICO as diferenças entre a produção nacional e a de outros países. “Aqui em Portugal costumam estar 100 ostras por metro cúbico; em França, são 200 ou mais. Na minha produção, tenho menos de 25”, para explicar que quanto mais espaço existir para o seu desenvolvimento, maior será o seu corpo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Célia Rodrigues faz ostricultura em aquacultura integrada, sendo as ostras biofiltradoras e ajudando a reduzir a carga orgânica libertada pelos peixes, “porque o sapal é um ambiente já com imensa matéria orgânica”. Aproveita-se a fauna local e as marés. “Interessa mostrar tudo o que aqui habita. Isto é uma maternidade natural. Tudo nasce aqui.”

Este ambiente ajuda a preservar a Crassostrea angulata, a ostra autóctone, que quase desapareceu quando em 1968 de vido à doença das brânquias, que provocou uma crise mundial nas ostras, e que em Setúbal se agravou pelo início da industrialização. “É muito importante preservar a Crassostrea angulata na medida em que oferece diversidade genética”, diz a produtora.

Além da projecção de vídeos, estarão expostos vários materiais das diferentes fases de produção. Os visitantes receberão ofertas simbólicas alusivas ao Dia Marítimo Europeu.