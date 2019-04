As imagens da sessão comemorativa do 25 de Abril no Parlamento

Em vésperas de eleições, foi o presidente da Assembleia da República – e não o Presidente da República – que apelou aos líderes para um debate tolerante com base em “alternativas políticas claras” e alertou para o perigo de uma “política de casos”. Por seu lado, no discurso dos 45 anos do 25 de Abril, Marcelo Rebelo de Sousa pediu “mais ambição” para resolver os desafios actuais na demografia, no mundo do trabalho e os que são colocados pela era digital. Nunca nomeou directamente o Governo, perguntou e respondeu, na pele do jovem que era em 1974 e na veste dos jovens de hoje. Clique para ler mais.