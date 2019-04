O mitómano pirómano

Ascenso Simões, deputado, opinou neste jornal, em 9 de abril passado, sobre o “produto” legislativo reversor do atual figurino da Casa do Douro que a Assembleia da República aprovou em 5 de Abril.

Merece o presente exercício do direito de resposta porquanto mitomaniou o realmente ocorrido e, nesta exegese, faltou à verdade.

Neste passo convém historiar o surgimento do deputado Ascenso Simões neste processo. Desde que a Federação Renovação do Douro (FRD) assumiu a condução da Casa do Douro (CD) no ano de 2015 que os partidos mais à esquerda da semicircunferência parlamentar, PCP e BE, avançaram com projetos de lei tendentes à reversão da legislação e concurso conexos com a extinção da então já mais que defunta CD de natureza pública; fizeram-no em 2015 e em 2016, sem resultados práticos na medida em que o PS se bastou com a situação ainda vigente e, na essência, aqueles projetos de lei consistiam em pastiches deformados de leis e estatutos datados do século passado. Voltaram a fazê-lo em 2017, nos mesmos termos. Então, o que mudou neste ano de 2017? Agostinho Santa, Presidente da Comissão Administrativa da extinta CD nomeado pelo Governo de António Costa candidata-se à Câmara Municipal de Peso da Régua e conta com a amizade do deputado Ascenso para prometer ao povo duriense a reversão do modelo de natureza privada instituído pelo Governo anterior. O deputado Ascenso faz-lhe a vontade e, enquanto parlamentar moderno que certamente será, inunda as redes sociais com promessas de “vingança reversora”, colocando nos anais do Facebook imagens de um cabeçalho de proposta legislativa ainda não elaborada, mas já anunciada.

E é um PS implicado neste processo que em 2017 se junta ao BE e PCP no afã de reverter as decisões de 2014 e 2015, num processo que durou mais de um ano a erigir um “texto comum” e que culminou no absurdo legislativo e jurídico com que nos confrontamos.

Regressados à realidade surge agora clara a mitomania que o deputado Ascenso fez presidir à construção da monstruosidade a que chama a boa lei, num esforço insano que apenas juntou a esquerda parlamentar urgente em sufocar a verdade insuportável de que a Região Demarcada do Douro (RDD) se encontrava a vencer pacificamente décadas de desleixo e abandono públicos, porquanto isto é o que tem de disfuncionalmente antagónico a tutela: não vela, não zela!

A opinião/versão do deputado Ascenso a que agora nos contrapomos encontra-se, assim, eivada de não verdades, facilmente combatíveis, a saber,

a) Lei aprovada não integra a posição oficial da CIMDOURO, facto, aliás, já negado pelo próprio Presidente do órgão intermunicipal, não ocorrendo, ao nível da CIMDOURO e sobre esta matéria, o unanimismo que se pretende fazer passar para o público e repudiando muitos dos autarcas a lei produzida

b) Lei aprovada não integra posições da CAP e da AEVP como se avalia pela frontal oposição que estas confederação e associação têm feito ao texto aprovado e

c) estranhamente, até integra, na sua quase globalidade, cópias redutoras de propostas de alterações estatutárias futuras redigidas pela própria Casa do Douro/ Federação Renovação do Douro (CD/FRD) e que o deputado Ascenso usou e nem sequer mencionou na sua “hagiografia”.

É que a Lei que pretende instituir uma Casa do Douro de natureza pública, emulando um passado que se revelou desastroso para o Douro e para os seus produtores, apenas tem objetivos persecutórios e, assim malparida, afrontadores de princípios inegáveis do ordenamento jurídico nacional,

a) estigmatiza a realidade fundiária, produtiva e comercial da RDD, afastando do centro de decisão as entidades, mormente, os produtores já organizados em sociedades e os pequenos produtores/engarrafadores que, em conjunto, são responsáveis pelo solavanco económico positivo que a mesma vem revelando através do esquecido produto DOC que tem compensado a estagnação do Vinho do Porto

b) estigmatiza e afasta da Casa do Douro os intervenientes diretos da agremiação cooperativa e associativa dos produtores, essencialmente, os de menores recursos e indotados dos meios de defesa dos seus interesses

c) exerce desforço sobre as entidades a quem ostensivamente circunstancia de deterem “…mais de 70% da comercialização do Vinho do Porto…” ignorando que o problema está no valor pago pelas uvas e não no valor pago pelo benefício ou pelo Vinho do Porto.

O deputado Ascenso e, temo não poder deixar de o dizer, a grande maioria dos deputados que versaram sobre esta Lei hedionda, não são viticultores e não conhecem o Douro e as suas gentes e, ébrios de tal ignorância, justificam a sua intervenção estatizante sob a fatigada fórmula de “representantes do povo”; não se conhece o Douro frequentando apenas os areópagos e desdenhando o contacto com os agricultores.

Não nos esqueçamos que o deputado Ascenso, neste périplo “apalpativo” da Região, nunca veio à Régua almoçar com a produção… mas já com o comércio… enfim, uma mera questão de baixela, certamente!

E é exatamente nessa qualidade que os “representantes do povo” prestaram um mau serviço ao povo duriense, anatemizando-o com a incapacidade de superação dos seus próprios problemas e conduzindo-os ao redil da associação obrigatória.

Prestaram um mau serviço ao trazerem retrogradamente à liça, sem cuidarem da reconfiguração fundiária e socioeconómica da região, a estafada e inexistente luta de classes entre o pobre agricultor explorado e o comerciante/exportador escravizador e egocentrista.

Finalmente, prestaram um mau serviço ao dinamitarem os recentes anos de paz associativa angariados com o trabalho e a capacidade de representação da FRD/CD junto dos produtores da RDD.

É neste momento que o mitómano se transforma em pirómano.

