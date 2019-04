Warriors “dão vida” aos Clippers, nos play-off da NBA

Os Golden State Warriors perderam o quinto jogo da primeira ronda dos play-off da NBA, frente ao Los Angeles Clippers, por 121-129, um resultado que permite à equipa de LA reduzir a desvantagem no confronto para 3-2.

Kevin Durant, com 45 pontos, e Stephen Curry, com 24, foram incapazes de “resolver” uma eliminatória presumivelmente desequilibrada, que terá um próximo encontro, o sexto, marcado para Los Angeles, na sexta-feira. Nos Clippers, Lou Williams, com 33 pontos, Gallinari, com 26, e Harrell, com 24, foram os principais destaques.

Mais eficazes foram os Houston Rockets, frente aos Utah Jazz, impondo-se por 100-93, assegurando a qualificação para as meias-finais de conferência, fechando a eliminatória em 4-1.

Os Rockets, campeões em 1993/94 e 1994/95, vão defrontar, nas “meias”, o vencedor do confronto entre Warriors e Clippers.