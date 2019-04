Tiago Martins vai ser o árbitro do Braga - Benfica

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira os árbitros nomeados para os jogos da 31.ª jornada da Primeira Liga portuguesa de futebol, na véspera do arranque da ronda.

O órgão federativo anunciou as equipas de arbitragem para os 18 jogos dos campeonatos profissionais, um dia antes dos primeiros jogos da I Liga e II Liga, em vez de divulgar as nomeações no próprio dia dos encontros.

A jornada 31 do principal escalão arranca na sexta-feira com a recepção do Rio Ave ao FC Porto, que soma os mesmos 75 pontos do líder Benfica, sob arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto, que vai contar com Bruno Esteves, da associação de Setúbal, no videoárbitro (VAR).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tiago Martins, da associação de Lisboa, vai arbitrar a visita do Benfica ao Sporting de Braga, no domingo, a partir das 17h30, contando com João Pinheiro, da associação de Braga, no VAR.

Antes, no sábado, às 18h00, na recepção do Sporting ao Vitória de Guimarães vai estar o árbitro Rui Costa e o VAR Vasco Santos, ambos da associação do Porto.

Faltam quatro jornadas para o fim do campeonato.