Sérgio Conceição: “Dependemos só de nós para vencer os jogos que faltam”

Sérgio Conceição vincou esta quinta-feira, em conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã (20h30) em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, que o FC Porto depende exclusivamente de si para vencer os quatro jogos que faltam disputar até ao final do campeonato, assumindo a “imensa alegria” que seria a conquista do bi-campeonato.

Depois de uma semana menos frenética, comparativamente com o que tem sido regra na preparação dos últimos jogos, o treinador do FC Porto continua sem arriscar qual será a jornada decisiva para as contas do título, que pretende acertar no final da Liga.

“Não sabemos qual é o jogo que pode ser decisivo. À medida que se aproxima o final, os jogos ganham um peso diferente. Mas estamos habituados a essa pressão. Importante é estarmos nos momentos de grande decisão”, sublinha Conceição, garantindo estar tudo em condições para a recta final.

“Estamos preparados a nível emocional e fisicamente. Esta semana pudemos trabalhar de forma diferente”, sustentou, numa altura em que só não poderá contar com o guarda-redes Fabiano (lesionado) e com o avançado Fernando Andrade (castigado).

Os “azuis-e-brancos" tiveram uma semana completa para prepararem a deslocação a Vila do Conde, adversário que venceu os dois últimos encontros frente a Belenenses e V. Guimarães, reforçando os cuidados de Sérgio Conceição.

“Nunca me desculpei com o cansaço. O calendário frenético faz parte. Mas se queremos maior competitividade é importante que haja protecção das equipas portuguesas que jogam na Europa”, frisou, depois das críticas deixadas antes da recepção ao Santa Clara.

A ansiedade crescente nestas alturas também parece não afectar os campeões nacionais.

“Não há qualquer tipo de ansiedade. Há maturidade e tranquilidade. Não confundir com relaxamento. Estamos preparados e emocionalmente somos uma equipa forte, com um comportamento fantástico nessa vertente”, destacou o técnico, indiferente à política de nomeação dos árbitros quando se soube antecipadamente que Artur Soares Dias é o “juiz” indicado para o Rio Ave-FC Porto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Não acho nem deixo de achar. Estou de acordo com o que for decidido para o bem do futebol. Se acham que é mais positivo assim neste momento, estou de acordo. Basta que os árbitros estejam tranquilos e possam fazer o trabalho bem”, declarou, repetindo a ideia de que à medida que o campeonato se aproxima do fim a margem de manobra é cada vez mais reduzida.

“Fica difícil, a faltarem três jogos. Há cada vez menos tempo para recuperar pontos”, insiste, olhando para o calendário dos “dragões”.

“Temos as nossas dificuldades, que temos de ultrapassar. Mas depende só de nós vencermos os nossos jogos e conquistarmos o bi-campeonato”.