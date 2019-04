Benfica rouba o “bi” ao Sporting e é campeão nacional de voleibol

O Benfica é o novo campeão nacional de voleibol. Os “encarnados” venceram o Sporting, nesta quinta-feira, no jogo 4 da final, somando o oitavo título nacional ao seu palmarés e selando o “tri” desta temporada: Supertaça, Taça de Portugal e Liga. É a segunda vez que o Benfica conquista as três provas internas – imita o feito de 2014/15 –, falhando, apenas, na Europa (perdeu, na Luz, o golden set frente aos russos do Belgorod, na Taça Challenge).

Com o desfecho desta quinta-feira – 3-1 em jogos, a favor do Benfica –, os “leões”, que até venceram o primeiro duelo desta final (o único jogo ganho ao grande rival, nesta temporada), falham o bi-campeonato, depois da conquista de 2017/18, e mantêm os seis títulos nacionais de voleibol que têm no museu.

No pavilhão João Rocha, a festa dos cerca de 300 adeptos do Benfica surgiu após uma vitória por 3-1 (25-19, 23-25, 25-16, 25-19), num jogo globalmente equilibrado. Após dois sets jogados “taco a taco”, um a cair para cada lado, o desenlace da partida chegou, sobretudo, num terceiro parcial muito forte dos “encarnados”, com o Benfica a fechar por 25-16, depois de estar na frente desde cedo.

Numa quarta partida “quente”, com algumas paragens e atritos entre as equipas e os árbitros, os visitantes voltaram a dominar boa parte do set, acabando com uma margem confortável nos pontos finais.

Na equipa de Marcel Matz, Honoré, Rapha e Théo foram os grandes destaques, enquanto o Sporting não conseguiu capitalizar os bons desempenhos de Dennis e Richards, falhando a ida a uma “negra”, no jogo 5.

Com este oitavo título, o Benfica iguala o Leixões, iniciando a perseguição a FC Porto (nove), Técnico (13) e Sp. Espinho (18).

"O objectivo, em 2019/20, é esgotar o pavilhão"

No final do jogo, Marcel Matz, treinador campeão, falou de uma felicidade tripla: “Estou feliz pelo título, por ser numa data histórica de Portugal [25 de Abril] e por ser na casa do rival (…) mas, por outro lado, fico triste por não termos podido festejar com os adeptos em nossa casa”.

Questionado sobre a superioridade do Benfica nas provas internas e, em particular, nos duelos frente ao Sporting, o treinador brasileiro começou por brincar, dizendo que “é sorte de principiante”, antes de acrescentar: “vencer as três provas é fantástico (…) o confronto directo [com o Sporting] deu 7-1 para nós, por isso fiquei sete vezes feliz e uma vez chateado”.

“Neste ano fomos muito fortes: só sofremos três derrotas na temporada. É manter este registo”, concluiu, antes de lançar um desafio aos adeptos: “na próxima época, o objectivo é esgotar o pavilhão em todos os jogos. Temos de aumentar a identificação com este desporto”.