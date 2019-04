“Nomeai um a um todos os nomes. Lutaram e resistiram. A liberdade guarda a sua memória nas muralhas desta fortaleza.“

A poucos dias de completar 80 anos, José Tavares Marcelino tem a lista dos nomes dos antigos prisioneiros do Forte de Peniche à distância de um deslizar de dedos sobre o ecrã do telemóvel. Incluindo o dele, já que passou ali sete meses da sua vida, em 1972. No último ano, foi um dos ex-presos políticos da fortaleza que passaram parte do seu tempo no Arquivo Nacional da Torre da Tombo, à procura de informação que permitisse chegar a um inventário actualizado de todos os que passaram pela antiga prisão da ditadura. Aos 2494 nomes que a União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP) já compilara num livro sobre o forte, juntaram-se mais alguns, pelo que o memorial agora instalado no futuro Museu Nacional da Resistência e da Liberdade vai poder mostrar 2510 nomes de cidadãos portugueses que por ali passaram entre 1934 e 1974.

