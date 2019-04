Madonna estreia vídeo de Medellín e fala da vivência lisboeta

O álbum Madame X só sairá a 14 de Junho, mas a antecipação vai sendo feita passo a passo, revelação a revelação. A semana passada foi divulgado o primeiro single, Medellín, e na noite desta quarta-feira estreou o vídeo respectivo da colaboração com o colombiano Maluma.

A estreia aconteceu num especial da MTV emitido a partir de Londres (com Madonna a responder também a perguntas de fãs reunidos à mesma hora em estúdios em Nova Iorque e São Paulo). Durante a meia hora de programa, Madonna falou sobre o nascimento do disco e da forma como Lisboa, a cidade em que viveu nos últimos tempos, influenciou a sua gravação. Foi precisamente pela sua mudança inesperada para a capital portuguesa que começou a conversa na MTV.

“Não fui para Lisboa para fazer um disco, fui para Lisboa porque o meu filho quer ser jogador profissional de futebol e, nos Estados Unidos, nunca teria acesso os parâmetros de treino mais elevados”, explicou. Muita pesquisa depois, acabou por reduzir as escolhas a cinco academias de futebol. Entre elas, Lisboa era a cidade que mais a atraía. Decisão tomada, o filho David Banda tornou-se futebolista das camadas jovens do Benfica. “Portanto, fui para Lisboa para ser uma soccer mom [termo que, nos Estados Unidos, designa enquanto caricatura mulheres suburbanas que dedicam o seu tempo a acompanhar os filhos nas suas actividades desportivas extra curriculares]”, exclamou perante os risos da assistência. “Eu sei, é a última coisa que se esperaria de uma rapariga controversa como eu. Mas também é controverso ir para Lisboa para me tornar uma soccer mom'.

Recordando a sua vida lisboeta, confessou ter chegado com a ideia de uma vida “divertida e aventureira”, ilusão desmentida pelos primeiros tempos, passados “a ir buscar os filhos à escola e a ver jogos de futebol”: “Fiquei um bocado deprimida”, disse. Tudo mudou quando começou a “conhecer pessoas e a sair um pouco”. Madonna disse que a maioria daqueles que ia encontrando eram artistas, “pintores ou músicos”, e fala de sessões em várias casas em que “toda a gente aparecia com vinho, com comida, sentava-se à volta da mesa e, de repente, os músicos levantavam-se e começavam a tocar e a cantar fado, morna e samba”. Isso foi algo que a surpreendeu, como contou bem-humorada. “Comecei a pensar, ‘o que é se passa aqui?’ Os músicos reúnem-se, tocam e não são pagos? Fazem-no só por diversão, por amor e paixão?”.

A influência de Lisboa em Madame X sentir-se-á na diversidade globalizada que atravessa o disco, explicaria depois. “Lisboa é um melting pot de culturas musicais de Angola, Guiné-Bissau, Espanha, Brasil, França, Cabo Verde. Tive o prazer e a honra de conhecer músicos de todos estes lugares, de me sentir inspirada pela sua música e de me deixar influenciar por ela. Foi daí que vieram todas as canções”. Mesmo Medellín, canção baptizada com o nome da cidade da “eterna primavera” colombiana. “Estamos todos ligados. Já estávamos todos ligados antes do Instagram, pessoal”, exclamou, provocando o riso do público que assistia.